مجموعة الزمالك: فضيحة تحكيمية في مباراة الترجي وتونغيث (فيديو)

فضيحة تحكيمية شهدتها مباراة الترجي التونسي وتونغيث السنغالي في إطار مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وفي لقطة غريبة من نوعها قرر حكم المباراة إحتساب ركلة جزاء لصالح الترجي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، وسط ذهول من الجميع داخل ارض الملعب.

وتمكن طه ياسين الخنيسي أن يعادل النتيجة للفريق التونسي ونهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ويستمر مسلسل التحكيم الغير مفهوم متواجد لصالح الترجي التونسي، خاصة أن الفريق صعد لهذا الدور بعد فضيحة تحكيمية أخري في مباراة الأهلي بنغازي الليبي في دور ال32.

ويتواجد الترجي التونسي في المجموعة الرابعة بجوار تونغيت السنغالي والزمالك ومولودية الجزائر.

وتعادل الزمالك أمس في مباراة مولودية الجزائر بالتعادل السلبي بين الفريقين ليفقد كل فريق نقطتين قبل مبارايات الجولة الثانية.

وسيخرج الزمالك في الجولة الثانية إلي السنغال ويواجة تونغيت السنغالي، بينما يخرج الترجي إلي الجزائر إلي مباراة المولودية.