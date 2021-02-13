مجموعة الزمالك: فضيحة تحكيمية في مباراة الترجي وتونغيث (فيديو)

فضيحة تحكيمية شهدتها مباراة الترجي التونسي وتونغيث السنغالي في إطار مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.
وفي لقطة غريبة من نوعها قرر حكم المباراة إحتساب ركلة جزاء لصالح الترجي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، وسط ذهول من الجميع داخل ارض الملعب.
وتمكن طه ياسين الخنيسي أن يعادل النتيجة للفريق التونسي ونهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
ويستمر مسلسل التحكيم الغير مفهوم متواجد لصالح الترجي التونسي، خاصة أن الفريق صعد لهذا الدور بعد فضيحة تحكيمية أخري في مباراة الأهلي بنغازي الليبي في دور ال32.
ويتواجد الترجي التونسي في المجموعة الرابعة بجوار تونغيت السنغالي والزمالك ومولودية الجزائر.
وتعادل الزمالك أمس في مباراة مولودية الجزائر بالتعادل السلبي بين الفريقين ليفقد كل فريق نقطتين قبل مبارايات الجولة الثانية.
وسيخرج الزمالك في الجولة الثانية إلي السنغال ويواجة تونغيت السنغالي، بينما يخرج الترجي إلي الجزائر إلي مباراة المولودية.
يستضيف عصر اليوم الترجي التونسي، فريق تونغيث السنغالي، في أولي لقاءات الفريق بالمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيتم لعب المباراة علي الملعب الأولمبي الحمادي العقربي.
ويسعي الفريق التونسي أن يحقق الفوز الأول في المجموعة والهروب بالصدارة، واستغلال تعادل الزمالك أمام مولودية الجزائر أمس علي ملعب القاهرة الدولي سلبيا.
ويترقب عشاق الزمالك هذه المواجهة خاصة بعد تعادل الفارس الأبيض أمس، وستكون النتيجة المحببة لهم هي خروج المباراة بالتعادل أو تحقيق تونغيث المفاجأة والفوز علي الفريق التونسي.
وكان الترجي صعد لدور المجموعات وذلك بعدما تخطي عقبة أهلي بني غازي الليبي في لقاءات دور ال32، وأنتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، بينما إنتهت مباراة العودة بفوز الفريق التونسي بنتيجة 3/2، وتم إلغاء هدف صحيح لصالح الفريق الليبي ليخرج من البطولة ويذهب لبطولة الكونفدرالية.
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