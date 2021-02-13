أحمد السجينى خلال ندوة دوت الخليج: سأعتزل العمل السياسى إذا لم يحدث تطوير مؤسسى

النائب أحمد السجينى - أرشيفية
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سأعتزل العمل السياسي فى حالة عدم وجود تطوير مؤسسى حقيقي، مشيرًا إلى هناك العديد من الملفات التى تمثل محور أهتمامه وفى مقدمتها قانون المحليات، وقوانين أخرى من شأنها إحداث تغيير إيجابي فى الجانب المحلى.
أحمد السجينى: قانون التصالح على مخالفات البناء مستحق
وفيما يتعلق بملف مخالفات البناء، أكد النائب أحمد السجينى، أن قانون التصالح على مخالفات البناء مستحق وكان لابد تنفيذه، فهدفه رقمنة العقارات".
وأضاف عضو مجلس النواب، أحمد السجينى:" قدمنا العديد من التوصيات المتعلقة بمخالفات البناء، وأهمها إعادة التسعير.
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