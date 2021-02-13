ريمونتادا ثلاثية من ليستر سيتي على ليفربول.. ومحمد صلاح يسجل (فيديو)

سجل محمد صلاح الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد مراوغة برازيلية رائعه من فيرمينو وتمريرة لصلاح ليسكنها الشباك بيسارية قاتلة علي يسار الحارس.

يرد ليستر علي ليفر في الدقيقة 78 من قبل جيمس ماديسون من قبل ضربة حرة مباشرة علي حدود الثمانية عشر.

سجل ليستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 81 من عمر المباراة أحرزة جيمي فاردي، بعد خطأ فادح من أليسون بيكير.

يؤكد ليستر سيتي بالهدف الثالث علي الفوز من قبل هارفي بارنز في الدقيقة 85 علي يسار أليسون بيكير.

يحتل الليفر المركز الرابع في ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز برصيد41نقطة، من خلال 24 مباراة في الدوري الممتاز، سجل 45هدف ، في حين تلقت شباكة 32 هدف، فاز 11 مبارة، وتعادل 6 مباراة، وخسر 7مباراة.

أستضاف الليفر مانشستر سيتي علي ملعبة في الجولة الماضية الثالثة والعشرين، انتهت باربع أهداف مقابل هدف للسيتى.

فى حين يحتل ليستر سيتى المركزالثاني في ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز برصيد46نقطة، من خلال 24 مباراة في الدوري الممتاز، سجل 42هدف في حين تلقت شباكة 26هدف، فاز في 14مباراة، وتعادل في4 مباراة، وخسر 6 مباراة.

سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه وولفرهامبتون الأحد الماضي في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل فريقا ليستر سيتي ووولفرهامبتون في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث.

كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيلة الريدز أمام ليستر سيتي اليوم:-

. حراسة المرمي: أليسون بيكر 1

. الدفاع: ترينت أرنولد 66_أوزان كاباك19_جوردن هيندرسون 14__ أندرو روبيرتسون 26.

. وسط الملعب: جيمس ميلنر7_فينالدوم5_كورتيس جونز 17.

. الهجوم: محمد صلاح 11_ روبيرتو فيرمينو9_ ساديو ماني10.

ويأتي علي دكة البدلاء:

في حراسة المرمي:أدريان.

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس_ريس ويليمز-ناثينال فليبس.

في خط الوسط:أليكس تشامبيرلين_نيكو ويليامز_ شيردان شاكيري_تياجو ألكانتارا

تشكيلة ليستر سيتي أمام الليفر اليوم:

في حراسة المرمي: كاسبر شمايكل.

في الدفاع: دانييل امارتي_جوني إفانز_سوينجو.

في خط الوسط: ريكاردو بيرايرا_ يوري تيليميناس_ويلفريد نديدي_مارك ألبيرايتون.

في خط الهجوم: جايمس ماديسون_جايمي فاردي_هارفي بارنز.

ويأتي علي دكة البدلاء:

حارس مرمي: داني وارد

في الدفاع: كريسيان فوكس

في خط الوسط: جينكيز أوندر_نامبالي ميندي_ حمزة شودهيرى

في خط الهجوم: أيوزي بيريز _كيليتشي إيهيناتشو.