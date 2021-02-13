تعرف على مواعيد مسلسل فى بيتنا روبوت وتوقيت الاعادة

خطف مسلسل في بيتنا روبوت أنظار جمهور الوطن العربي إليه، نظرًا لاختلاف قصته عن المسلسلات المصرية المعروضة في الوقت الحالي، فنجح صناع العمل في تقديم نوع جديد من الدراما الكوميدية الذي استقطب إليه الملايين من الشرق الأوسط، وجعله يتصدر محركات البحث المختلفة بشكل شبه يومي.

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وبالرغم من عرض مسلسل في بيتنا روبوت بنهاية الشهر الماضي يناير 2021، إلا أن معدلات البحث تزداد من حين لآخر لمعرفة مواعيده المختلفة.

مواعيد مسلسل فى بيتنا روبوت وتوقيت الاعادة

يُعرض مسلسل في بيتنا روبوت، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءًا على شاشة CBC، والإعادة الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل والساعة الثانية عشر ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة CBC Drama الساعة 11 مساءًا، والإعادة الساعة الخامسة صباحًا والساعة الثانية ظهرًا.

احداث مسلسل في بيتنا روبوت

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت في إطار اجتماعي كوميدي "لايت"، حول شاب مصري يعمل مهندس ويقرر أن يشتري إنسان آلي "روبوت" ويطوره ليقدمه في شركته، وبعد حصوله على أثنين من الروبوت "زومبا" و"لذيذ" يجعلهم معه في منزله مع زوجته، التي تجعل الروبوت الأنثى تساعدها في المنزل بجانب الروبوت الرجل الذي يكون مع المهندي طيلة الوقت الأمر الذي يقلب الأحداث رأسًا على عقب ويقعوا في مواقف عديدة.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت

والمسلسل من بطولة شيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى أحمد زاهر، وهشام جمال، ودلال عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، و يشارك عدد من ضيوف الشرف في العمل، منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وناهد السباعي، وإسلام إبراهيم وغيرهم من النجوم.

تردد قناة CBC الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت

يمكنك استقبال قناة "CBC" على التردد: 11785، والاستقطاب: رأسي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكن متابعة البث المباشر لقناة CBC، عن طريق استخدام كاميرا هاتفك المحمول لمشاهدة القناة من خلال مسح الـQR CodeK كما يمكن متابعة البث المباشر أيضًا عن طريق رابط البث المباشر لقناة سي بي سي على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.