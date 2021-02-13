النائب أحمد السجينى خلال ندوة دوت الخليج
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:" نحتاجين إلى حركة محافظين، فهناك عدد من المحافظين لا يقومون بالأدوار التى تتسق مع حجم التحديات الموجودة فى محافظاتهم".
أحمد السجيني: هناك من يمتنع عن تنفيذ توجيهات النواب
وتابع عضو مجلس النواب، أحمد السجينى، هناك بعض الأمور القابلة للحل ولا تنفذ بالمرة، بالإضافة إلى الامتناع عن تنفيذ بعض التوجيهات البرلمانية، خلال الجلسات أو اللجان النوعية، ولابد من حركة جديدة وقيادات جديدة فى المحافظين.
كما علق عضو مجلس النواب، أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على سؤال يتعلق بحالة انفلات مرور نسبى فى الإسكندرية، مؤكدًا أنه لابد من ضبط العملية المرورية فى تلك المحافظة، خاصة ما يتعلق بتجول التوك توك فى الشوارع الرئيسية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد السجينى خلال ندوة دوت الخليج: لابد من حركة محافظين عاجلة.. وهناك قيادات تجاهلت توجيهات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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