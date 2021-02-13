خطأ ساذج من أليسون بيكر يكلف ليفربول خسارة جديدة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

مازالت أخطاء أليسون بيكر حارس ليفربول مستمرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأخطأ في كرة الهدف الثاني لفريق ليستر واستغل جيمي فاردي هذا الخطا الفادح وتمكن من تسجيل الهدف الثاني للثعالب.

أدى أخطاء الحارس البرازيلي الكبير، بالإضافة للأداء الهزلي للفريق في الفترة الاخيرة، إلى فقدان ليفربول لثلاث نقاط كانت في المتناول للفريق. وانتهت المباراة بفوز فريق ليستر سيتي بنتيجة 2-1. ودخل ليفربول المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمي: أليسون بيكر 1. الدفاع: ترينت أرنولد 66_أوزان كاباك19_جوردن هيندرسون 14__ أندرو روبيرتسون 26. وسط الملعب: جيمس ميلنر7_فينالدوم5_كورتيس جونز 17. الهجوم: محمد صلاح 11_ روبيرتو فيرمينو9_ ساديو ماني10. بينما دخل فريق ليستر المباراة بتشكيل ضم كلا من:

في حراسة المرمي: كاسبر شمايكل. في الدفاع: دانييل امارتي_جوني إفانز_سوينجو. في خط الوسط: ريكاردو بيرايرا_ يوري تيليميناس_ويلفريد نديدي_مارك ألبيرايتون. في خط الهجوم: جايمس ماديسون_جايمي فاردي_هارفي بارنز. ويهذه النتيجة يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة الأربعين في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما يقفز ليستر سيتي للنقطة 46 في مركز وصافة الدوري.

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