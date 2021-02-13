وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عددا من أنشطة وزارتى الأوقاف والزراعة، والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، فيما يتعلق بالأراضى والأطيان الزراعية.
كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن التدريب المستمر للأئمة والمدرسين، من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب عرض المستجدات فى مجال التأليف والترجمة والنشر، وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف.
وقد وجه الرئيس فى هذا السياق بالاستمرار فى تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم فى التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصةً فى مجالات علم النفس وعلم الاجتماع.
كما شهد الاجتماع عرض محاور المشروع القومى للتوسع الأفقى للرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، لاسيما فى مناطق وسط وشمال سيناء، وتوشكى، والحمام، وغرب المنيا.
وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الزراعة والتوسع فى تطبيق ونشر نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، فى إطار المشروع القومى لتعظيم الرقعة الزراعية، والتنسيق بين وزارتى الزراعة والرى لتوفير مياه الرى، فضلاً عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها على مستوى الجمهورية وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.