عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عددا من أنشطة وزارتى الأوقاف والزراعة، والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، فيما يتعلق بالأراضى والأطيان الزراعية.

كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن التدريب المستمر للأئمة والمدرسين، من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب عرض المستجدات فى مجال التأليف والترجمة والنشر، وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف.

وقد وجه الرئيس فى هذا السياق بالاستمرار فى تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم فى التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصةً فى مجالات علم النفس وعلم الاجتماع.

كما شهد الاجتماع عرض محاور المشروع القومى للتوسع الأفقى للرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، لاسيما فى مناطق وسط وشمال سيناء، وتوشكى، والحمام، وغرب المنيا.

وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الزراعة والتوسع فى تطبيق ونشر نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، فى إطار المشروع القومى لتعظيم الرقعة الزراعية، والتنسيق بين وزارتى الزراعة والرى لتوفير مياه الرى، فضلاً عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها على مستوى الجمهورية وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف.