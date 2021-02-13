محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة إزالة أى مخالفات على أراضى أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - وأكد الشريف، فى تصريح اليوم السبت، أنه لن يتم التهاون فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى، وكذلك عدم التسامح مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.

وفى السياق، شن حى وسط برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة تمكنت من إزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمنطقة أرض البطاطين محرم بك عبارة عن بناء سور مخالف بطول 50 مترا، تمت إزالته بالكامل على نفقة المواطن المتعدى ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وعلى الصعيد ذاته، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات إيقاف أعمال بناء مخالف حيث شن حى العامرية ثان برئاسة محمود بريك حملة مكبرة أسفرت عن️ إزالة سور بالطوب الأبيض بنجع أبو دومة، وكذا إزالة أعمال بناء فى المهد عبارة عن غرفتين بطريق الكافورى وتم التحفظ على كمية من الأخشاب ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما نفذ حى العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة عبد القادر خلف مسجد الليبى وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.