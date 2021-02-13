محافـظ المنوفية يعطى إشارة البدء لأعمال رفع مقلب طوخ طنبشا بتكلفة 15 مليون

جدة - نرمين السيد - وأعطى المحافظ، خلال تفقده لمقلب طوخ طنبشا، إشارة البدء لرفع تراكمات القمامة، وذلك بحضور نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والدكتور ياسر الجندى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، والمستشار عبده متولى مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، والدكتور أحمد أبوبكر مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

وتابع المحافظ، أعمال رفع تراكمات القمامة بالمقلب بعزبة راتب التابعة لطوخ طنبشا ببركة السبع، والمقام على مساحة 8 قراريط، وبحجم تراكمات ما يقرب من 150 ألف طن قمامة، موجها بزيادة عدد سيارات نقل القمامة لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال شهر، وفق الجداول الزمنية المقررة، كما وجه رئيس المدينة بعمل رفع مساحى لقطعة الأرض المقام عليها المقلب، مشيراً إلى أنه عقب الانتهاء من رفع المخلفات بالمقالب سيتم العمل تباعاً بمقلب كفر هلال.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة بحصر كافة بؤر وتجمعات القمامة بنطاق المركز لرفعها، مؤكداً أن الهدف من إزالة المقالب الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضارى.

وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات بمقالب (تلا وقويسنا ومنوف)، وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء من باقى المقالب وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب فى إطار التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.