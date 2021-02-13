المجلس القومي للمرأة يشيد بمشاركة الواعظات المصريات ضمن القافلة الدعوية لوزارة الأوقاف...

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة/ مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بمشاركة عدد من واعظات وزارة الأوقاف ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان ، والتي ضمت وفدًا مشتركًا من الأئمة ، والدعاة والداعيات من البلدين ، جابوا عدة ولايات سودانية ، وأقاموا عددًا من الفاعليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع الرجال والسيدات في تلك الولايات.

و توجهت الدكتورة/ مايا مرسي بخالص الشكر إلى الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إتاحة الفرصة للداعيات المصريات للمشاركة في القافلة الدعوية ، معربة عن بالغ سعادتها بهذه المشاركة المتميزة والأولى من نوعها لخمس من واعظات وزارة الأوقاف المصرية ضمن القافلة الدعوية ، والتي جابت عددًا من الولايات السودانية، مشيدة بدور واعظات الأوقاف المصرية ومشاركتهن الفاعلة المشرفة في نشر الفكر الوسطي المستنير بين السيدات ، مشيرة الى أن مشاركة الداعيات في مثل هذه القوافل الدعوية الهامة أصبح أمرًا حتميًّا وضروريًّا ، لقدرتهن على التواصل مع السيدات وتوعيتهن بأمور دينهن ودنياهن خاصة أنهن تلقوا التدريب الكافي من وزارة الأوقاف للقيام بهذا الدور الحيوي والهام.

يذكر أن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين والبرامج التي تم إقرارها بواسطة وزيري الشئون الدينية والأوقاف بين البلدين لتعميق العلاقات والصلات وإحداث حراك إيجابي على المستوى الدعوي ، وتعزيز الخطاب الوسطي الذي تبنته وزارة الشئون الدينية والأوقاف.