الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصةً في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع.

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