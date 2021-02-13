الحكومة تسير على أسس وثوابت.. مدبولي يوجه رسالة طمأنة حول تطوير القاهرة الإسلامية

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رسالة لكل من تحدثوا عن تطوير القاهرة الاسلامية قائلا:" اطمئنوا لم ندخل في المشروع حتي الان وتواصلنا مع الاثار واليونيسكو للبدء في التطوير .
واضاف في تصريحات صحفية ان الحكومة المصرية تسير في اطار وأسس وثوابت ، للحفاظ على المنطقة التاريخية واستعادة شكلها الحضاري مشيرا الى انها كنز كبير بالنسبة لنا.
وقال رئيس الوزراء: حريصون على عدم المساس بالآثار الاسلامية والحفاظ عليها لإعادتها الى رونقها مرة اخرى ، لافتا انه سيتم صرف كل ما يحتاج اليه التطوير .
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