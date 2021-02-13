مفاجأة جديدة في كأس مصر .. المقاولون يودع والجونة تتأهل

أقيمت اليوم منافسات الدور الثاني والثلاثين من عمر بطولة كأس مصر موسم 2020-2021، بمواجهتين هامتين الأولى جمعت بين المقاولون العرب وبتروجيت، والثانية بين الجونة ةوكيما أسوان.

وفي مفاجأة مدوية فاز بتروجيت - فريق دوري القسم الثاني - على المقاولون العرب - صاحب المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الموسم الماضي - بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع ذئاب الجبل البطولة مبكرا.

يأتي هذا استمرارا للنتائج المهتزة التي يقدمها فريق المقاولون العرب بالفترة الأخيرة، فالمقاولون العرب بعد أداء استثنائي قدمه في الموسم الماضي استحق عنه المركز الرابع عن جدارة، وحجز مقعد للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.\

مع بداية الموسم الحالي ظهر التعثر الكبير للذئاب، خاصةً مع فيروس كورونا الذي ضرب أعدادا كبيرة بالفريق، ولم يسلم منه عماد النحاس المدير الفني للفريق.

وبعد تعادل مخيب للآمال في القاهرة أمام النجم الساحلي، وخسارة على الأراضي التونسية ودع المقاولون العرب أول بطولة في الموسم الحالي "الكونفدرالية".

يحتل المقاولون العرب مركز لا يليق بصاحب المركز الرابع الموسم الماضي، وهو المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من أصل 12 مباراة بمجموع 36 نقطة.

وفي الدوري المصري

وأصبح المقاولون العرب أحد أكثر الفرق تلقي للهزائم للموسم الحالي برصيد سبعة هزائم.

يأتي هذا في ظل تمسك الذئاب بمدربهم المجتهد عماد النحاس ورفضهم لرحيله رغم تذبذب نتائج الفريق.

على الناحية الأخرى فاز الجونة فوزا استعراضيا على فريق كيما أسوان بنتيجة 6-1، ليصعد للدور السادس عشر بالبطولة.

وعلى عكس المقاولون العرب يحتل فريق الجونة المركز الخامس في الدوري، بطفرة حققها مدربه الشاب رضا شحاتة، بعدما كان يصارع الفريق على الهبوط في الموسم الماضي.

وفي الدوري المصري استطاع الجونة أن يجمع تسعة عشر نقطة من 12 مباراة، بعدما حقق الفوز في خمسة مباريات وهًزم في ثلاث، وحقق التعادل في أربع مواجهات.

وتنتظر المقاولون العرب مواجهة تصحيح المسار أمام أسوان يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 منشهر فبراير الجاري، فيما ينتظر الجونة لقاء صعب أمام بيراميدز يوم الخميس بعد المقبل الموافق 25 من نفس الشهر.