رغم الخسارة.. محمد صلاح يبهج المصريين برقم جديد

تلقى ليفربول اليوم هزيمة قاسية بنتيجة 3-1، من فريق ليستر سيتي، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وبالرغم من الخسارة التي أتت قسوتها من تقدم ليفربول في بدايتها، إلا أن محمد صلاح يستمر في الحفاظ على لقب "فخر العرب"، ويحرز هدف يحكم به قبضته على صدارة هدافي البريميرليج برصيد سبعة عشر هدفا، وبفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه "برونو فيرنانديز" بـ13 هدف في المركز الثاني.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويأتي ترتيب الهدافين كالآتي:

1- محمد صلاح 17 هدف

2- برونو فيرنانديز 13 هدف

3- سون هيونج مين 13 هدف

4- هاري كين 13 هدف

5- جايمي فاردي 13 هدف

جاء هدف صلاح الأول في شباك الثعالب بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء تمكن روبيرتو فيرمينو من ترويضها ثم هيأها بشكل أكثر من رائع بكعب القدم لمحمد صلاح الذي سدد كرة يسارية مباشرة بشكل أكثر من رائع سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس كاسبر شمايكل. تعادل ليستر في الدقيقة الثمانين بعد تنفيذ مميز للركلة الحرة المباشرة عن طريق جيمس ماديسون بتسديدة أرضية خادعة مرت من جميع لاعبي الفريقين وخدعت الحارس أليسون قبل أن تسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وضرب بالثاني بالدقيقة الثانية والثمانين بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لليستر سيتي إلى حدود منطقة جزاء ليفربول أخطأها الحارس اليسون بشكل غريب للغاية أدي إلى تهيئة الكرة أمام أقدام جايمي فاردي في مواجهة الشباك الخالية تماما ليضعها بسهولة داخل المرمى.

وبالقاضية في الدقيقة السادسة والثمانين سجل الثعالب الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي ليستر سيتي أنهاها ويلفريد نديدي بتمريرة بينية متقنة استغلها هارفي بارنز وانطلق بشكل منفرد داخل منطقة جزاء ليفربول قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى.