بفضيحة تحكيمية.. الترجي يفوز ويتصدر مجموعته

انتهت المباراة بفوز فريق الترجي التونسي على فريق تونغيث السنغالي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا بشكل كبير. بدأت المباراة وسط سيطرة من جانب لاعبي الترجي علي المباراة ولكن دون خطورة علي مرمي تونغيت، ويفاجئ الفريق السنغالي الجميع ويحرز الهدف الأول عن طريق جيبريل سيلا في الدقيقة 35.

استمر ضغط الترجي بحثا عن هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وحصل الفريق علي ركلة جزاء في الدقيقة 45، ويحرز طه ياسين الخنيسي هدف التعادل وتخرج المباراة في شوطها الأول بالتعادل.

بدء الشوط الثاني وإستمرت السيطرة من لاعبي فريق الترجي التونسي وإحرز الهدف الثاني للفريق اللاعب باسيت أبدول خالد في الدقيقية 73 .

بينما تقام مباريات في بطولة افريقيا جاءت كالأتي:

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يستضيف الهلال السوداني، وستقام المباراة علي ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وتنطلق في تمام الساعة 6 مساء.

حوريا كوناكري الغيني يستضيف بيترو اتلتيكو الأنجولي، وستقام المباراة علي ملعب 28 سبتمبر، وتنطلق في تمام الساعة 6 مساء.

الوداد الرياضي المغربي يستضيف كايزرشيفس الجنوب أفريقي، وستقام المباراة علي ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، وسوف تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

وبدأت مباريات دور المجموعات أمس الجمعة والبداية كانت بين الزمالك ومولودية الجزائر وأنتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وأقيمت مباراة أخري بين فيتا كلوب الأنجولي وسيمبا التنزاني وحقق الفريق التنزاني المفاجأة وحقق الفوز بهدف نظيف.

ويعلب الأهلي مساء الثلاثاء القادم أولي مباريات بعد العودة من كأس العالم للأندية، ويستضيف المريخ السوداني علي ملعب القاهرة الدولي.