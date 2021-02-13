مجاملة جديدة من جانب الإتحاد الأفريقي تجاه الأهلي.. تفاصيل

خاطبت إدارة النادي الأهلي الإتحاد الأفريقي بضرورة الموافقة علي إقامة مباراة الفريق أمام المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، علي ملعب القاهرة الدولي وذلك بعد إنهاء كافة الإصلاحات علي ملعب المباراة.

وكان الأهلي قدد حدد مبارياتة أن يتم لعبها علي ملعب الأهلي وي السلام، وكان مكرر أن تقام المباراة علي هذا الملعب، ولكن طلب إستثنائا من جانب الإتحاد الأفريقي بتغيير ملعب المباراة وهو ما حدث وتمت الموافقة عليه من جانب الإتحاد الأفريقي.

وتقام مباراة الأهلي والمريخ السوداني مساء الثلاثاء القادم، وتم تحديد موعدها أن تكون في تمام التاسعة مساء.

وللرجوع للقانون فإنه يجب أن يحدد أي فريق ملعب مبارياتة قبل 15 يوم من المواجهة أو 10 أيام كحد أقصي، ولكن ما حدث من جانب مجاملة الإتحاد الأفريقي لجميع الفريق في القاهرة، ويوافق علي بعضها ويرفض البعض.

وكان هناك قبل عامين مشكلة مثيرة كان بطلها نادي الزمالك، وذلك بعدما كان مقررا أن يلعب مباراتة علي ملعب بترو سبورت، وبعد طلب غدارة الزمالك تغيير ملعب المباراة غلي ملعب آخر ووافق الإتحاد الأفريقي، رفض فريق جينراسيون فوت التواجد في الملعب الجديد لأنه يأتي خارج اللوائح المنصوص عليها من جانب الكاف وهو ما جعل موقف الفريق قويا أمام الجميع، وكان قد تم غحتساب المباراة لصالح الزمالك، ولكن قدم جينراسيون تظلما وتمت الموافقة عليه وذلك بعدما هدد باللجوء للفيفا.

وكان الأهلي قد حصل علي برونزية كاس العالم للأندية قبل يومين، وذلك بعدما تمكن من تخطي عقبة بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في مباراة تالق فيها محمد الشناوي حارس الأهلي وتصدي لركلتي جزاء.

وقدم الأهلي بطولة جيدة وفاز في المباراة الإفتتاحية علي الدحيل القطري مستضيف البطولة بنتيجة 1/0 وأحرز الهدف حسين الشحات جناح الأهلي.

وفي المباراة الثانية خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني بثنائية نظيفة جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، اللاعب الافضل في العالم.

وكان بايرن ميونخ قد توج بالبطولة بعدما حقق الفوز علي تيجريس أونال بطل المكسيك بهدف نظيف، أحرزة المدافع الأيمن بافارد في شوط المباراة الثاني.