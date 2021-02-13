نائب بالشيوخ: إحلال السيارات للعمل بالغاز ترشد الإنفاق وتوفر بيئة نظيفة

وأوضح الرشيدى فى بيان له اليوم، أن المبادرة بدأت اليوم بمكافأة السائقين الملتزمين، واستبدال سياراتهم القديمة التى تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، وتحرير عقود رسمية لهم بالسيارات الجديدة، بإشراف شرطة المرور والشهر العقارى، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف للارتقاء بنمط الحياة للمواطنين ودعم الصناعة الوطنية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، جميع المواطنين بضرورة سرعة الاستجابة لمبادرة الرئيس السيسى لتجديد جميع السيارات القديمة خاصة أنها تساعد على توفير بيئة جيدة وترشيد الإنفاق، فضلا عن منع التلوث، خاصة وأن قطاع النقل يتسبب فى تلوث الهواء، بما يعادل التلوث الناجم عن ثلاث قطاعات أخرى، هى: الصناعة والتشييد والبناء، بجانب أنها ستعمل على تحسين مصدر دخلهم، وتأمينهم بسيارات جديدة قادرة على مواكبة سوق العمل والطرق.
وذكر النائب، أن المبادرة منحت الأمل فى تغيير حياة السائقين للأفضل وتوفير حياة كريمة، و ستساهم فى تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها، بجانب تقليل فاتورة استيراد الوقود من الخارج وتوفير الكثير من الأموال للدولة.
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