محافظ بنى سويف: 125 ألفا و624 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إن إجمالى طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم بلغ 125 ألفَا و624 طلبًا على مستوى المحافظة، موجها رؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، فى ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقًا لقانون التصالح.





ووجه المحافظ، مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون. وشدد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا" المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

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