رئيس الوزراء من مثلث ماسبيرو: أبراج بديلة لمن اختار العودة مرة أخرى للمنطقة

اختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم، بزيارة موقع العمل بمشروع ‏تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والذى رافقه خلالها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ ‏القاهرة، وبعض مسئولى الوزارة والجهات المعنية.‏

وتناول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضا لمشروع الأبراج ‏السكنية ومعدلات التنفيذ، ذكر خلاله أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة تبلغ 6 أفدنة، مضيفا: جارٍ تنفيذ ‏مشروع الأبراج ضمن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) ‏بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضى (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج ‏علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ‏ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 طابقا سكنيا بإجمالى 468 وحدة ‏سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 74%، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالى 134 وحدة سكنية، ‏وبلغت نسبة تنفيذه نحو 72%، وبرج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا ‏متكررا بإجمالى مسطح 10200 م2، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 63%.‏

وتجوّل الدكتور مصطفى مدبولى بمشروع أبراج الإسكان البديل لمن اختار من سكان المنطقة العودة إليها ‏بعد تطويرها، وشاهد نماذج تشطيب بعض وحداتها من الداخل والخارج، وفى ختام جولته، شدد على ‏ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ التطوير الجارى تنفيذها، مؤكدا أن هذه المشروعات تجرى متابعتها من ‏الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولا بأول، وذلك بهدف إعادة الوجه الحضارى للقاهرة، ‏وتمكينها من أداء دورها التاريخى والثقافى، مشيدا، فى الوقت نفسه، بتنفيذ وتشطيب الوحدات السكنية على ‏أعلى مستوى، ومؤكدا أن الدولة حققت إنجازا فى هذا الملف الشائك، والذى خرج الجميع فيه فائزا، مثلما ‏سبق وقلنا فى بداية التفاوض مع شاغلى الوحدات هنا، وهو ما أكسب الجميع الثقة فيما تنفذه الدولة من ‏أعمال تطوير.‏