أهالي مركز دسوق يعثروا على طفلة عمرها يومين ملقاة بالشارع

بقلب منزوع من الرحمة و مجرد من الإنسانية استطاع أحد الأشخاص أن يلقي بطفلة رضيعة وصلت للدنيا من ساعات، في الشارع تواجه الحيوانات الضالة والبرد القارس بعيدًا عن احضان عائلتها الدافئة، لتبدأ أول سطر في حياتها بشكل ضائع وغادر.

مركز دسوق يواجه حادثة غير إنسانية بطلتها ملاك رضيع

فعثر عدد من أهالي قرية شباس الملح بمركز دسوق على طفلة حديثة الولادة، عمرها يومين تقريبًا ملقاه بجوار مبنى نقطة شرطة شباس الملح، وعلى الفور تقدموا ببلاغ عن الواقعة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بعثور بعض أهالي قرية شباس الملح على طفلة حديثة الولادة، لا تتعدى اليومين، ملقاه بجوار نقطة شرطة شباس الملح بمركز دسوق، دون معرفة أي تفاصيل عنها.

نقل الطفلة حديثة الولادة التي عُثر عليها بالشارع لدار أيتام

ومن جانبهم يقوم رجال مباحث مركز شرطة دسوق، برئاسة المقدم أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، بتكثيف جهودهم لكشف غموض تلك الحادثة المثيرة للاستياء والشقفة في ذات الوقت، والتي جعلت شخص يتجرد من إنسانيته ويلقي بملاك صغير برئ وسط الشارع يواجه مصيره الغامض.

وفي نفس السياق تم نقل الطفلة، إلى مستشفى دسوق العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة بدسوق قرر المستشار يحيى السقعان، رئيس النيابة بنقل الطفلة إلى مستشفى دسوق العام والكشف الطبي عليها والاطمئنان على حالتها الصحية ونقلها إلى إحدى دور الأيتام والرضع وتكليف المباحث بالتعرف على أهلية الطفلة.

ولم يكشف عن أي تفاصيل خاصة بالطفلة تمكن الأجهزة الأمنية من الوصول لأهلها، الأمر الذي جعل البعض يضعوا الكثير من السيناريوهات لتلك الواقعة الحزينة التي لم تكن الحادثة الأولى التي تقع فهناك الالاف ممن يتخلصوا من الأطفال بتلك الطريقة الغير إنسانية، والتي تناولتها الأفلام السينمائية كثيرًا، كاشفين مدى الأثر النفسي السئ الذي يوقع على الطفل أو الطفلة التي تنشأ وتعلم أن أهلها قرروا الاستغناء عنها دون وجه حق.