أبرزها غلق المواقع الإباحية.. نواب الدقهلية والفيوم والإسكندرية يتقدمون بـ 6 اقتراحات برغبة

تقدم النائب محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب، بشأن غلق المواقع الإباحية والبرامج الالكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية.

نواب الفيوم والدقهلية يتقدمون باقتراحات برغبة

هذا وتقدم النائب عبدالمنعم محمد عبدالعليم، باقتراح برغبة أيضًا بشأن توصيل وتركيب بوكسات الأنترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركزي سنورس وطامية – محافظة الفيوم، وآخر مقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية- محافظة الدقهلية.

وأيضًا اقتراح برغبة من النائبة سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت.

وآخر اقتراح برغبة من النائبة نرمين بدراوي، بشأن تحويل كابلات الكهرباء (الضغط العالي بقريتي الأشطر- زاوية أبو مسلم) التابعتين لمركز أبو النمرس إلى كابلات أرضية مغطاة، وأيضًا اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن فتح مقر هندسة كهرباء النهضة في أول العامرية- محافظة الإسكندرية.