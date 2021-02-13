ازدادت المعدلات البحثية عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر، حيث يمكنك تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل ومعرفة قيمة استهلاك الغاز من العداد، عن طريق الدخول على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، أو الضغط هنــــــــــــــــــــا. تتطلب عملية الاستعلام معرفة مجموعة من الأرقام الكودية الموجودة على أي فاتورة غاز سابقة وهذه الأرقام تمثل رقم المشترك.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

- يجب عليك الدخول لموقع تسجيل قراءة الغاز

- اضغط على اختيار تسجيل قراءة الغاز

- اختار المحافظة أو المنطقة التي بتواجد بها عداد الغاز.

- سجل البيانات المطلوبة وهي "رقم الشقة والعمارة - الرقم الفرعي - القطاع - يتم الإستدال عليهم من خلال إيصال غاز سابق".

- أكتب الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود، ومن ثم اضغط على تسجيل القراءة.

- يتم تحميل البيانات لذلك فيرجي الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.

- يمكنك إدخال قراءة عداد الغاز خلال النصف الأول من الشهر بداية من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، ويبدأ سداد قيمة الفاتورة استهلاك الغاز اعتبارًا من يوم 6 من كل شهر إلى آخر يوم في الشهر. طرق تسديد فاتورة الغاز لشهر فبراير

تعمل شركة بتروتريد على توفير طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز، وكذلك سداد فواتير الغاز إلكترونيًا عبر موقعها، عن طريق تطبيق محفظة البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر، أو من خلال تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي، أو مكاتب البريد ، وكذلك تطبيق موبايل ماي فوري، أو عبر منافد "فوري أو مصاري أو أمان أو بي أو خدماتي أو ضامن"، فضلًا عن مكاتب البريد وايضًا من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.