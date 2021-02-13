سرقة وضرب.. ماذا حدث لفريق شباب بلوزداد بعد مباراة مازيمبي ؟

في واقعة جديدة تحدث داخل ملعب مازيمبي، معقل نادي مازيمبي الكونغولي، وبعد نهاية مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا، وأنتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأصدرت إدارة الفريق بيانا توضح فيه ماحدث في الكونغو بعد نهاية المباراة، وأتهموا مسؤولي مازيمبي بعد تأمين البعثة بشكل جيد.

وجاء بيان إدارة شباب بلوزداد كالتالي:-

"تستنكر إدارة شباب بلوزداد من أحداث العنف و البلطجة التي طالت وفد الفريق بعد اقتحام مجموعة من أنصار تي بي مازمبي لغرف تغيير الملابس لسرقة ممتلكات اللاعبين ، حيث تمت سرقة هاتف و نظارات السيد "توفيق قريشي" و هاتف المكلفة بالإعلام ، إضافة إلى منع الفريق من دخول أرضية الميدان بالقوة بين الشوطين.

هذا امتدت المضايقات حتى داخل المستطيل الأخضر عندما واصل حكم اللقاء اللعب رغم انقضاء الوقت الرسمي و البديل وحتى إدارة الملعب من جانبها أطفأت الشاشة العملاقة بنية التمويه".

وهذه الواقعة ليست الأولي في تاريخ فريق مازيمبي، وحدث أمر سيئ أيضا العام الماضي خلال تواجد بعثة الرجاء المغربي وتم التعدي من جانب الجماهير علي أتوبيس الفريق.

وتنتظر إدارة شباب بلوزداد تحرك الإتحاد الأفريقي تجاه هذا الأمر والذي يعتبر عدم احترام لكل فريق يذهب غلي الكونغو، خاصة أن هذا الأمر حدث مرارا وتكرارا، دون إتخاذ قرارات حاسمة من جانب الكاف.

واستكمالا لمسلسل المجاملات من جانب الإتحاد الأفريقي، فقد فاز الترجي التونسي في أولي مبارياتة الأفريقية وتخطي عقبة تونغيث السنغالي بهدفين مقابل هدف، وأحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء غير صحيحة للفريق التونسي، وكانت نتيجة المباراة تشير إلي تقدم الفريق السنغالي، وتمكن طه ياسين الخنيسي ‘حراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

يذكر أن الإتحاد الأفريقي سوف يقرر عقوبة مالية علي نادي الزمالك وذلك بعدما تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء داخل ملعب الفريق أمس خلال مباراة مولودية الجزائر، وأكد مراقب المباراة في تقريرة أن تواجد الجماهير يأتي ضد لوائح الإتحاد الأفريقي بمنع التواجد الجماهيري بسبب الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا.

ويلعب الأهلي أولي مبارياتة في البطولة مساء الثلاثاء القادم ويستضيف المريخ السوداني علي ملعب القاهرة الدولي.