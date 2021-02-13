مساعد الطبيب المتحرش يكشف عن تفاصيل جديدة حول وقوعه فريسة له.."أمرني بخلع ملابسي"

كشف مساعد الطبيب المتحرش محمد رمضان محمد إبراهيم ونس، طبيب أسنان مساعد، تفاصيل جديدة للمرة الأولى في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حول واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم سمير بهتك عرض 4 رجال.

سرد محمد رمضان محمد إبراهيم ونس طبيب أسنان، حكايته مع الطبيب المتحرش منذ وجوده في العيادة من عام 2018، حيث عمل مساعدًا عقب تخرجه في كلية طب الاسنان بالعيادة المملوكة للمتهم بمنطقة الشيخ زايد، ليصبح أحد ضحايا الطبيب المتحرش.

حكاية مساعد الطبيب المتحرش

وأكد الضحية، أنه حال تواجده منفردًا بغرفة الأطباء بالعيادة دخل إليه المتهم وأمره بأن يستبدل ملابسه ليرتدي زي العمل، ولما انصاع إلى أمره وبدأ في تغيير ملابسه قام الأخير بإبداء إعجابه بجسده وتحسس جسده، فقام بدفع يده وغادر الغرفة.

كان قد قرر الفنان عباس أبو الحسن كشف المستور عن الطبيب المتحرش وفضحه، لتنكشف العديد من الأسرار الواحدة تلو الأخرى، حيث هتك عرض المجني عليه أحمد سامي محمد متولي، بالقوة وذلك بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه.

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" بإطلاعها على هذا الهاتف وأمرت بالحالته للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض 4 رجال.