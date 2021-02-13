خطوات قليلة تفصل محمد صلاح عن تخليد اسمه في تاريخ البرميرليج.. تفاصيل

بالرغم من تلقي ليفربول اليوم لهزيمة صعبة أمام فريق ليستر سيتي بنتيجة 3-1 بعدما كان المتقدم بهدف خلال مجريات اللقاء، إلا أن محمد صلاح يبقى البسمة البسيطة التي ترسم على شفاه مشجعي ليفربول، رغم الحزن على فريقهم ونتائجه السيئة.

بهدف محمد صلاح اليوم، فقد عزز صدارته لترتيب هدافي البريميرليج برصيد سبعة عشر هدف، بفارق أربعة أهداف عن فيرنانديز أقرب منافسيه بثلاثة عشر هدفا.

لم يعزز صلاح موقفه في ترتيب البريميرليج فقط بل عزز مركزه أيضا في ترتيب أكثر الأفارقة تسجيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبـ 92 هدف تخطى محمد صلاح زميله ومنافسه السنغالي ساديو ماني صاحب الـ 91 هدف.

وأصبح صلاح على بعد خمسة أهداف من معادلة رقم التوجولي إيمانويل أديبايور صاحب المركز الثاني برصيد 97 هدف.

وأصبح ترتيب الأفارقة الأكثر تسجيلا للأهداف بالبريميرليج كالآتي:

1- الإيفواري ديدييه دروجبا: 102

2- التوجولي إيمانويل أديبايور: 97

3- النيجيري ياكوبو: 95

4- المصري محمد صلاح: 92

5- السنغالي ساديو ماني: 91

6- الجزائري رياض محرز: 62

7- الإيفواري يايا توريه: 62

أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي



وسجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول اليوم بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء تمكن روبيرتو فيرمينو من ترويضها ثم هيأها بشكل أكثر من رائع بكعب القدم لمحمد صلاح الذي سدد كرة يسارية مباشرة بشكل أكثر من رائع سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس كاسبر شمايكل.

وفي الدقيقة الثمانين سجل ليستر التعادل بعد تنفيذ مميز للركلة الحرة المباشرة عن طريق جيمس ماديسون بتسديدة أرضية خادعة مرت من جميع لاعبي الفريقين وخدعت الحارس أليسون قبل أن تسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ضربت الثعالب بالثاني بعد دقيقتين من التعادل وبعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لليستر سيتي إلى حدود منطقة جزاء ليفربول أخطأها الحارس اليسون بشكل غريب للغاية أدي إلى تهيئة الكرة أمام أقدام جايمي فاردي في مواجهة الشباك الخالية تماما ليضعها بسهولة داخل المرمى.

وفي السادسة والثمانين جاء الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي ليستر سيتي أنهاها ويلفريد نديدي بتمريرة بينية متقنة استغلها هارفي بارنز وانطلق بشكل منفرد داخل منطقة جزاء ليفربول قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى.