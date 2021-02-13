رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

جدة - نرمين السيد - اختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم، بزيارة موقع العمل بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والذى رافقه خلالها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وبعض مسئولى الوزارة والجهات المعنية.





وتناول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضا لمشروع الأبراج السكنية ومعدلات التنفيذ، ذكر خلاله أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة تبلغ 6 أفدنة. وأضاف أنه : جارٍ تنفيذ مشروع الأبراج ضمن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ويتكون المشروع من دور بدروم جراج سفلى بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضى تجارى بمسطح 16970 م2، ودور أول جراج علوى بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 74 %، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالى 134 وحدة سكنية، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 72 %، وبرج رابع برج إدارى يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالى مسطح 10200 م2، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 63 %.

وتجوّل الدكتور مصطفى مدبولى بمشروع أبراج الإسكان البديل لمن اختار من سكان المنطقة العودة إليها بعد تطويرها، وشاهد نماذج تشطيب بعض وحداتها من الداخل والخارج، وفى ختام جولته، شدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ التطوير الجارى تنفيذها، مؤكدا أن هذه المشروعات تجرى متابعتها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أولا بأول، وذلك بهدف إعادة الوجه الحضارى للقاهرة، وتمكينها من أداء دورها التاريخى والثقافى، مشيدا فى الوقت نفسه، بتنفيذ وتشطيب الوحدات السكنية على أعلى مستوى، ومؤكدا أن الدولة حققت إنجازا فى هذا الملف الشائك، والذى خرج الجميع فيه فائزا، مثلما سبق وقلنا فى بداية التفاوض مع شاغلى الوحدات هنا، وهو ما أكسب الجميع الثقة فيما تنفذه الدولة من أعمال تطوير.

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