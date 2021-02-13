18 ألف شاب يتقدمون للتطوع والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (صور)

عقب مرور أسبوع واحد من فتح باب المشاركة و التطوع في المشروع القومي لتنيمة الريف المصري "حياة كريمة" بلغت أعداد المتقدمين عبر الموقع الالكتروني ١٧٨٣٠ مشارك من مختلف محافظات الجمهورية.

كانت "مؤسسة حياة كريمة" قد أعلنت الاسبوع الماضي للمرة الأولي عن فتح باب المشاركة من خلال صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف التخصصات و الفئات الشبابية علي مستوي الجمهورية.

بلغت نسب المشاركة الكبيرة في محافظات " القاهرة ، الاسكندرية ، المنيا ، البحيرة ، اسوان ، الغربية ، الوادي الجديد ، الشرقية)، حيث جاءت معظمها من المحافظات التي انطلقت فيها المبادرة الرئاسية في مرحلتها الأولي.

كما بلغت نسبة الذكور ٦٣٪؜ و بلغت نسبة الإناث من المشاركين ٣٧٪؜، و حصلت الفئة العمرية من سن ٢٠ إلي سن ٣٠ عام علي النسبة الاكبر من المشاركين في التطوع، و شهدت أعمال التسجيل مشاركة كبيرة من طلاب الجامعات من مختلف التخصصات.

فتح باب المشاركة جاء بهدف إتاحة الفرصة للجميع علي مستوي الحمهورية حيث أن "حياة كريمة" مشروع قومي يستوعب كل من يود المشاركة الفعالة من مختلف الفئات والأعمار بهدف تحسين جودة الحياة في قري الريف المصري في كل المجالات سواء كانت اجتماعية واقتصادية وعمرانية و بيئية.

من جانبها أعلنت الاكاديمية الوطنية للتدريب عن مشاركتها في المشروع القومي من خلال برنامج تدريبي للشباب المشارك لتأهيلهم للعمل التنموي و المشاركة الفعالة.

مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية جاءت بتكليف من السيد رئيس الجمهورية لاطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية البالغ عددها 4584 قرية وتوابعها التي يبلغ عددها 30888 عزبة وكفر ونجع.

المشاركة و التسجيل من خلال الرابط التالي