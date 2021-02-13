عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد: موجة غير مستقرة على البلاد من الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس اعتبارًا من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق 18 فبراير، حيث يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل ما بين 3 لـ 6 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ويكون هناك سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وتكون حالة الطقس، خلال موجة عدم الاستقرار كالتالي:

- الثلاثاء 16 فبراير: أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، يصاحبها أيضا نشاط للرياح والرمال المثارة على مناطق من شمال الصعيد

- يوم الأربعاء 17 نوفمبر: أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، يصاحبها أيضا نشاط للرياح والرمال المثارة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

- الخميس والجمعة تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سواحل البلاد وجنوب سيناء، ويكون الطقس معتدلا على باقي الأنحاء دون ظواهر جوية تؤثر على الحركة.

ويبقى الطقس، مستقرا خلال الـ 48 ساعة القادمة، التي تسبق الموجة المضطربة التي تشهدها البلاد، حيث يظل الطقس معتدل على كافة الأنحاء غدا الأحد، ومتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل وجنوب سيناء، بعد غدٍ الاثنين، يصاحبها نشاط للرياح على السواحل الغربية للبلاد.