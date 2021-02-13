وزير الإعلام والفريق مهاب مميش في جنازة والدة نائب رئيس إعلام المصريين السابق.. صور

انتهت منذ قليل مراسم صلاة جنازة حرم الفريق أركان حرب أحمد صابر سليم قائد القوات البحرية الأسبق ووالدة ياسر سليم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين السابق وذلك بمسجد آل رشدان بمدينة نصر. وكان في مقدمة الحاضرين الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق واسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والسفير عمرو جمعة والمحامي الدولي اسلام الغزولي وخالد فوزي مدير امن مجموعة قنوات النهار والمنتج الفني هاني كشكوش.

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