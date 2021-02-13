انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. مجلس الوزراء يعلن مد إجازة نصف العام 2021 ويعلن موعد استئناف الدراسة بالترم الثاني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن مجلس الوزراء منذ قليل عن مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع آخر، وجاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء منذ قليل برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

مجلس الوزراء يعلن مد إجازة نصف العام

وأعلن مجلس الوزراء أنه بعد انتهاء إجازة نصف العام سوف يتم استئناف أعمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وكذلك أعمال الإمتحانات للفصل الدراسي الأول والتي تم تأجيلها حتى بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

وبجانب قرار مد إجازة نصف العام الدراسي 2021 لمدة أسبوع، أعلن مجلس الوزراء اليوم أنه من المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بالإعلان عن تفاصيل إجراء الإمتحانان واستئناف الدراسة في الترم الثاني.

اقرأ أيضاً

وتأتي قرارات مجلس الوزراء اليوم عقب ارتفاع أعداد إصابات كورونا بالأمس، كما تتوقع وزير الصحة عن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر خلال شهر رمضان في أبريل ومايو 2021.