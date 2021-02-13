بعد زيادة الإصابات بكورونا.. العراق تفرض حظر جزئي وغرامات بالملايين للمخالفين

شهدت العراق ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي جعلها تعلن عن عدد من الإجراءات المشددة اليوم السبت الموافق 13 فبراير 2021، لمواجهة تلك الجائحة ومنها فرض حظرا جزئي للتجوال بداية من 18 فبراير يبدأ من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحًا، ويستمر لمدة 14 يومًا.

غرامة 5 ملايين دينار غرامة للمخالفين بإجراءات كورونا

وأوضحت اللجنة العليا وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحال بيع الخضار من حظر التجوال، وقررت منع إقامة الفواتح وحفلات الأفراح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين دينار كغرامة على المخالفين، و إغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين.

غلق المساجد في العراق 14 يوم بسبب كورونا

كما قررت اللجنة العليا إغلاق المساجد وفتحها اوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، والمتنزهات والحسينيات كافة لمدة أسبوعين، بجانب الاعتماد على التعليم عن بعد "بشكل إلكتروني" للطلاب في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية وذلك من يوم ١٨ فبراير باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

وزراة الصحة العراقية تعرب عن قلقها من ارتفاع إصابات كورونا

من جانبها أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أن الوضع الوبائي في البلاد بات خطيرا ويحتمل استمرار تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذا استمر التهاون بالإجراءات الوقائية وعدم الإصغاء للبيانات التي تصدر من الوزارة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أكد خلال زيارته لمحافظات النجف والمثنى والديوانية جنوبي البلاد، أن مراكز الرصد الوبائي "سجلت أمورا مقلقة" تتعلق بتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، معربًا عن قلقه الشديد لارتفاع الحالات من جديد.