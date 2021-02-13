أبرز قرارات وزارة التعليم العالي بخصوص تأجيل الدراسة.."تفاصيل"

استندت تلك الأنباء المتداولة على ما أعلن عنه الدكتور علي المضف، وزير التربية والتعليم في الكويت، بخصوص صدور قرارًا من وزارة التربية والتعليم في مصر ينص على تأجيل اختبارات الطلاب الكويتيين غير الممتحنين في الجامعات المصرية.

وأكد وزير التعليم الكويتي، أنه تواصل مع نظيره المصري دكتور خالد عبدالغفار، لبحث الحلول المناسبة لأزمة الطلاب والطالبات الكويتيين الدارسين في الجامعات المصرية في ظل ظروف جائحة كورونا، وذلك فيما يتعلق بالطلاب الذين يواجهون مشاكل في السفر في أداء الامتحانات بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

سيناريوهات وزارة التربية والتعليم لعودة الدراسة

تشمل خطة وزير التربية والتعليم السيناريوهات المقترحة لعودة الدراسة وبدء الفصل الدراسي الثاني، وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتي من الممكن أن تشمل تعديلات في الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناول الاجتماع عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي: التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت نفسه، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدًا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.