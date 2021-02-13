بخلفية سوداء رنا رئيس تعلن وفاة والدها عقب ساعات من دفن جدها

تعيش الفنانة الشابة رنا رئيس أحد أصعب الأوقات في حياتها، فلم تفق من صدمة رحيل جدها، فبعد إعلانها دفن جدها محمد دسوقي، صباح اليوم أعلنت بعدها بساعات وفاة والدها عماد رئيس.

بعد ساعات من نشر صورة مقابر جدها..رنا رئيس تعلن وفاة والدها

ونشرت رئيس عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلفية سوداء مكتوب عليها "أبويا وحتة من قلبي عماد رئيس في ذمة الله"، وذلك بعد 3 ساعات فقط من نشرها صورة لمقابر جدها التي تم دفنه فيها.

فيما لم تعلن رنا رئيس عن أي تفاصيل بشأن موعد الجنازة والعزاء.

رنا رئيس عن جدها الراحل: توفى كل حياتي وحبيب أيامي

يذكر أن ياسمين رئيس أعلنت أمس الأول الخميس الموافق 11 فبراير، عن وفاة جدها محمد دسوقي، ونشرت صورة تجمعها به عبر "إنستجرام"، وكتبت عليها:" توفي إلي رحمة الله تعالى، أبويا وجدي وصاحبي وكل حياتي، وحبيب أيامي محمد دسوقي، برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الفنانة الشابة رنا رئيس تشارك في مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع النجم القدير يحيى الفخرانى، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل 2021، ويشارك فى بطولته كلا من: هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد،والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني.

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كما تشارك أيضًا في مسلسل إجتماعي يحمل عنوان "ضل راجل" مع النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه أيضًا خلال الموسم الرمضاني المقبل 2021، وتجسد فيه دور ابنة بطل العمل وتتعرض لمواقف بينها وبين نور اللبنانية التى تلعب دور البطولة النسائية أمام ياسر جلال.

