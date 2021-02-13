مفاجأة.. نجم الأهلي يعود بعد غياب 20 شهر

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب النادي الاهلي، عن موعد عودة كريم نيدفيد للمشاركة مرة أخرى بالتدريبات الجماعية الفريق بعد غياب زاد عن العام.

وأكد طبيب الأهلي في تصريحات صحفية أن كريم نيدفيد سيعود مرة أخرى للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماهية، بداية من الأسبوع المقبل بعد غياب طويل.

ويعود اللاعب مرة أخرى بعدما أتم المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي ، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستعانة بكل لاعب مسجل بالنادي مع ضغط المباريات الذي ينتظر الفريق الفترة القادمة ما بين الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن كريم نيدفيد يغيب عن الفريق منذ أكثر من 20 شهرا، وتحديدا من أبريل بالعام قبل الماضي، وذلك بسبب إجراء أكثر من جراحة بمنطقة الركبة، وتجدد الإصابة أكثر من مرة.