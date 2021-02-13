مفاجأة.. نجم الأهلي يعود بعد غياب 20 شهر

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب النادي الاهلي، عن موعد عودة كريم نيدفيد للمشاركة مرة أخرى بالتدريبات الجماعية الفريق بعد غياب زاد عن العام.
وأكد طبيب الأهلي في تصريحات صحفية أن كريم نيدفيد سيعود مرة أخرى للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماهية، بداية من الأسبوع المقبل بعد غياب طويل.
ويعود اللاعب مرة أخرى بعدما أتم المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي ، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستعانة بكل لاعب مسجل بالنادي مع ضغط المباريات الذي ينتظر الفريق الفترة القادمة ما بين الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن كريم نيدفيد يغيب عن الفريق منذ أكثر من 20 شهرا، وتحديدا من أبريل بالعام قبل الماضي، وذلك بسبب إجراء أكثر من جراحة بمنطقة الركبة، وتجدد الإصابة أكثر من مرة.
وعادت بعثة النادي الأهلي من العاصمة القطرية الدوحة، بعدما حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، في مباراة وصلت لركلات الترجيح من علامة الجزاء، وانتهت بنتيجة 3-2 لصالح المارد الأحمر.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة هامة في مستهل مشواره الأفريقي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، أمام فريق المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل.
ويلعب الأهلي هذه النسخة من البطولة في مجموعة ضمت كلا من المريخ السوداني، وسيمبا التنزاني، وفينا كلوب الكونغولي، والأهلي بقائمة أفريقية ضمت كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير .
خط الدفاع: رامي ربيعة وسعد سمير وياسر أبراهيم ومحمد هاني وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وعلى معلول وبدر بانون .
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات و محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف ووليد سليمان وكريم نيدفيد .
خط الهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومروان محسن .
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