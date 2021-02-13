جبالى يتفقد مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفقد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، رافقه وكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.





خلال الزيارة اطلع المستشار الدكتور رئيس المجلس على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد، واستمع من اللواء عماد سعفان نائب رئيس الهيئة الهندسية إلى شرح حول أعمال التنفيذ، حيث جرت الإشارة إلى أن المبنى مقام على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع م2. ويتكون المبنى من القاعة الرئيسية والتى تسع 1000 عضو، يعلوها قبة كبيرة بقطر 55 م، وارتفاع 65 م، ويضم المبنى الرئيسى أيضا قاعات استماع، ومركز إعلامى، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، إضافة الى المبانى الخدمية، وبينها مركز طبى، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء.

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