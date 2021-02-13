شكرى ونظيره التونسى يؤكدان أهمية التنسيق المشترك فى القضايا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - أجرىَ سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، إتصالًا هاتفيًا بعثمان الجرندى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حيث تم خلال الاتصال بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أُطر التعاون القائمة بين مصر وتونس الشقيقة فى أقرب وقت ممكن.





وأكد الوزيران خلال الاتصال ضرورة مواصلة الجهود العربية، التى تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود أيضًا من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبى. وأكدا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبيّن المصرى والتونسى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. وهنأ سامح شكرى، الجرندى على رئاسة تونس الناجحة لمجلس الأمن خلال شهر يناير الماضى.

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