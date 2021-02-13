جدة - نرمين السيد - ودعت الحملة فى منشور عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسوك"، إلى المشاركة والانضمام والتطوع للمبادرة الرئاسية بالتسجيل على اللينك التالى: https://www.hayakarima.com/api/register وذكرت حملة يالا سيسى: "من خلالكم نستطيع إحداث تغيير فى حياة العديد من الأسر المصرية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة يلا سيسى تعلن مشاركتها فى مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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