صحة الشرقية: تطعيم 134 طبيبا بجامعة الزقازيق بالجرعة الأولى للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قامت الفرق الطبية بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بتطعيم 134 طبيبا بجامعة الزقازيق بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والسكان.





وصرح وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، بأن الفرق الطبية ستقوم بتطعيم الكوادر الطبية بالجامعة التى قامت بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية على مستوى الجمهورية، والبالغة 186 فردا طبيا. وأضاف، أنه تم التأكيد على الفرق الطبية المكلفة بالإشراف على حملة التطعيم بضرورة قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم، موضحا أن إجمالى الفرق الطبية التى تم تطعيمها بلقاح كورونا بمستشفيات (فاقوس النموذجى، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر) بلغ 558 فردا.

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