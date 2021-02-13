مصرع مسجل خطر صعقاً بالكهرباء أثناء سرقة "محول" بالبحيرة

لقي مسجل خطر مصرعه صعقاً بالكهرباء أثناء محاولة سرقة محول كهرباء بالبحيرة.

وعقب ورود بلاغاً لمركز رشيد بأمن البحيرة تأكد العثور على جثة مسجل جنائي سن 45 بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، إلى أنه أثناء قيام المتوفى وبصحبته عدد 3 (عاطل وسائق وعامل) لهم معلومات جنائية بالشروع في سرقة محول كهربائي خاص بإحدى المزارع السمكية الكائنة بدائرة مركز إدكو.

وأثناء قيامهم بقص الكابلات الخاصة بالمحول فوجئوا بحدوث شرز كهربائي شديد أدي لتناثر الأجزاء الداخلية له، وحال ذلك تعرض المتوفي لصعق كهربائي أدي لسقوطه مغشياً عليه فقاموا باصطحاب المتوفي من محل الواقعة بقصد إسعافه إلا أنه حال اكتشافهم وفاته تخلوا عنه بمكان العثور خشية ضبطهم ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الاجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.