إنتحار فتاة عشرينية في المقطم بعد إنفصالها عن حبيبها

أقبلت فتاة في مقتبل العمر على إنهاء حياتها عمدًا بعد إنفصالها عن حبيبها، حيث أكد عدد من أصدقاء الفتاة المنتحرة، أنها كانت تنوي الإنتحار بعدما تدهورت حالتها النفسية.

فتاه تنتحر بسبب إنفصالها عن حبيبها

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بتشريح ودفن جثة الفتاة التي ألقت نفسها من الطابق العاشر في المقطم، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، كما استدعت أسرة الفتاة وشهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة المقطم بسرعة التحريات حول الواقعة.

أظهرت التحريات، أن المجني عليها تدعى "أميرة.م" تبلغ من العمر 19 عامًا، أصيبت بكسور متفرقة بالجسم وتهشم الجمجمة، ما تسبب في نزيف دموي غزير أوقف وظائف الجسم عن العمل.

إنتحار الفتاه من الدور العاشر

تلقى قسم شرطة المقطم إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو من العقار المكون من 10 أدوار، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الفتاة، ربه منزل ومقيمة بالطابق الثاني بالعقار، وبسؤال والد المتوفية، عامل، أكد أنه حال قيامه بإعطاء ابنته المتوفاة كارت شحن عداد المياه لشحنه بأعلى سطح العقار، فوجئ بسقوطها ووفاتها.

وبالفحص تبين أن المتوفية على علاقة عاطفية بأحد الأشخاص وأنه انفصل عنها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية، فتوجهت إلى أعلى سطح العقار وانتحرت، وذلك ما أكدته صديقتها "رحمة م"، التي تبلغ من العمر 21 عامًا، ربة منزل ومقيمه في العقار ذاته.

الجدير بالذكر، أن مع الفحص والتحريات تبين إرسال المتوفاة رسائل على تطبيق "الواتس آب" لأصدقائها تفيد أنها تنتوي التخلص من حياتها.