أهم قرارات وملاحظات مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

- الموافقة على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع

- استئناف الفصل الدراسي الثاني وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

- الموافقة على إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021، على أن تستمر التدريبات.

- وزيرة الصحة تؤكد توافر مخزون استراتيجي من الأكسجين.

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، عددًا من القرارات، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماع اليوم، على رأسها ما يتعلق بالإجازة المدرسية، حيث وافقت اللجنة العليا على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئاف الدراسة فى الفصل الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى تفاصيل عودة الدراسة مرة أخرى، وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

الموافقة على إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021

هذا وقد وأعلنت اللجنة أيضًا الموافقة على إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021، ويسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، على أن تستمر التدريبات الرياضية في الأندية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى، وذلك حرصا على أبنائنا من الناشئين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم، ويأتي ذلك في إطار الطلب الذي تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم به في هذا الشأن لإرجاء المسابقات.

من جانبها، استعرضت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، خلال الاجتماع موقف توافر الأكسجين في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أننا في مرحلة استقرار فيما يخص إمداد الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون استراتيجي منه يبلغ مليون و160 ألف لتر.

زايد أكدت بدء توفير لقاح كورونا للأطقم الطبية في 363 مستشفى

وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى مستجدات موقف اللقاحات للأطقم الطبية، معلنة أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل البدء في تطعيم المستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها، وذلك بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.

وزيرة التضامن أكدت أن الوضع في الحضانات مستقر

فى نفس السياق، عرضت نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف الحضانات التي استأنفت عملها في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن الوضع مستقر إلى حد كبير، وهناك زيادة في أعداد الحضانات التي تستأنف عملها تباعا.