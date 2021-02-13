مفاجأة في نتائج صن داونز بعد رحيل موسيماني.. ماذا حدث ؟

يبدو أن ماميلودي صن داونز لم يتأثر كثيرا برحيل مدربهم المخضرم بيتسو موسيماني، وعلى عكس توقعات الكثيرين فماميلودي مازال يقدم أداء جيد تحت راية المدرب الجديد ستيف كومبيلا.

فاز ماميلودي صن داونز في أولى مبارياته بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، على حساب فريق الهلال السوداني بنتيجة 2-0، ليتصدر المجموعة الثالثة من الجولة الأولى.

ويلعب صن داونز هذه النسخة من البطولة مع مجموعة ضمت كلا من الوداد المغربي، بترو أتليتكو، واتحاد بلوزداد الجزائري.

وعلى مستوى الدوري فصن داونز كعادته في السنوات الأخيرة، يعتلي صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين فقط عن سوبر سبورت أقرب منافسيه، مع فارق المباريات، حيث مازال متبقي لصن داونز مباراة مؤجلة.

المذهل في الأمر أنه تحت قيادة المدرب الجديد لم يخسر صن داونز أي مباراة، كما أنه فاز في تسع مباريات وتعادل في ست، سجل أربعة وعشرين هدفا وتلقت شباكه سبعة أهداف فقط.

على الناحية الأخرى فمدرب صن داونز السابق، والأهلي الحالي "بيتسو موسيماني"، قد وصل مع الفريق الأحمر في الدوري المصري للنقطة 21 من تسع مباريات فقط بواقع الفوز بست مباريات والتعادل في ثلاث، ولم يهزم في أية مباريات.

ولا ينسى بالطبع فوز الموسيماني مع المادر الأحمر ببرونزية العالم منذ أيام.

يذكر أن موسيماني قد ترك فريق ماميلودي صن داونز في سبتمبر الماضي بعدما قضى خمس سنوات بالفريق، ليخلف السويسري رينيه فايلر في القيادة الفنية للنادي الأهلي، ويجلب له الأميرة السمراء بعد معاندتها للأهلي مدة سبع سنوات.