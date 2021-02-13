ترتيب مجموعة الزمالك بعد فوز الترجى على بطل السنغال

نجح فريق الترجي التونسي، في اقتناص صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانبه الزمالك والمولودية وبطل السنغال، وذلك أن فوزه علي تونجيث السنغالي، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب رادس فى الجولة الاولي من دور المجموعات، ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا .
وافتتح جيبريل سيلا، لاعب تونجيث السنغالي، أهداف المباراة في الدقيقة 33، قبل أن يسجل طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي، من ركلة جزاء في نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول.
وتمكن باسيت أبدول خالد، من إحراز الهدف الثاني للترجي التونسي فى الدقيقة 77 .
وسقط الزمالك فى اولي مبارياته الافريقية امام مولودية الجزائر بالتعادل السلبي، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وجاء ترتيب المجموعة الرابعه كالاتي :
1- الترجي التونسي 3 نقاط .
2- مولودية الجزائر نقطة وحيدة .
3- الزمالك نقطة وحيدة .
ويلعب الزمالك تلك النسخة من البطولة، بقائمة ضمت كلا من:
حراسة المرمى: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد.
خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثى - محمود حمدى "الونش" - محمود علاء - محمد عبدالغنى - محمد عبدالسلام - محمد عبدالشافى - عبدالله جمعة - أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد أشرف "روقة" - محمد حسن - محمود عبدالعزيز - إمام عاشور - إسلام جابر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقى ـ محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى.
خط الهجوم: مصطفى محمد - حميد أحداد - عمر السعيد.
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