صور.. بمشاركة سعد الدين وأبو العينين..المستشار جبالي يتفقد مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

قام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب-اليوم - بزيارة مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، رافقه وكيلي المجلس المستشار احمد سعد الدين، و النائب محمد ابو العينين ،و المستشار احمد مناع الامين العام لمجلس النواب.

مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

خلال الزيارة اطلع المستشار الدكتور رئيس المجلس على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد ، واستمع من اللواء عماد سعفان نائب رئيس الهيئة الهندسية إلى شرح حول أعمال التنفيذ ، حيث جرت الإشارة إلى أن المبنى مقام على مساحة تصل لنحو ١٠٩ آلاف متر مربع م2 ،ويتكون المبنى من القاعة الرئيسية واتي تسع ١٠٠٠ عضو، يعلوها قبة كبيرة بقطر ٥٥ م وارتفاع ٦٥ م، ويضم المبنى الرئيسي ايضا قاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، إضافة الى المباني الخدمية، وبينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء.

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