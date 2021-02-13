النشطاء يتداولون تصريحات نادية الجندي مع أبلة فاهيتا

نادية الجندي التي لُقبت بنجمة الجماهير، ظلت محتفظة بمركز الصدارة بمحرك البحث جوجل، بعد استضافتها ببرنامج لايف من الدوبلكس، منذ ليلة أمس، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أبرز التصريحات التي أطلقتها مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

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وكشفت الجندي عدد من الأسرار عن حياتها الشخصية والفنية والتي نستعرضها في السطور التالية:

. قالت نادية الجندي أن أسمها الحقيقي نادية عبد السلام الجندي، وتحب إسم الدلع "نونة"، رافضة الكشف عن عمرها الحقيقي قائلة "العمر مجرد رقم على ورقة".

نادية الجندي تكشف عن الفنانة التي توافق تجسيد قصة حياتها

. نادية الجندي هي التي تجسد قصة حياتي، هكذا كان ردها على اختيار أسم فنانة تجسد سيرتها، قائلة:"محدش يجسد حياتي لأن محدش يعرف يمثل قصة حياتي في مسلسل، وفي فرق بين الغرور والثقة بالنفس وأنا عندي ثقة في نفسي".

. وعن ابرز مواقفها مع المعجبين قالت:"كان في معجب مجنون بيقف تحت بيتي ويقول عاوز أشوفها ولما منعوه قلع هدومه في الشارع وكنت بخاف منه وفي الأخر، جابوله البوليس".

. الحكمة التي تؤمن بها هي: "اتقي شر من أحسنت إليه".

السر وراء حفاظ نادية الجندي على رشاقتها

. تحب أغنية مهرجانات "بنت الجيران"، مؤكدة أنها انتشرت بباريس وسمعتها أثناء أحد رحلاتها هناك.

. كشفت علاقتها بطليقها محمد مختار، مؤكدة أنه شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح والست الأصيلة تحافظ على علاقتها بطليقها.

. تعيش في نظام حياة صحي، موضحة أنها تستيقظ مبكرًا وتمارس الرياضة، وتبتعد عن كل ما يضر صحتها مثل التدخين، وتحرم نفسها من الحلويات حتى تحافظ على رشاقتها، لانها مهمة لمهنتها.

. عن دورها في مسلسل "سكر زيادة"، قالت:"عملت ادوار كتير دراما وتحمست لدوري فيه، لأن كان كوميديا مختلفة ومناسب لفترة كورونا والعزل المنزلي، مشيرة أن مشهد الأكشن مع أحمد السقا قدمته بدون الاستعانة بدوبلير.

. هناك الكثيرون يحاربوني من بدايتي ولحد دلوقتي.

نادية الجندي: كل فيلم خرجت منه بعاهة

. أعربت عن حبها الشديد لعملها، وعن دورها في فيلم "صغيرة على الحب" قالت:"مكنتش شايفة رشدي أباظة وكنت شايفة نفسي وأدائي فقط، وكل فلوسي رايحة على اللبس في الأفلام مببخلش على أفلامي بأي حاجة، وكنت بصمم لبسي في الأفلام، وقدمت مشاهد خطيرة كتير وكل فيلم خرجت منه بعاهة".

. أما عن حياتها العاطفية أكدت أنها غير مرتبطة حاليًا، قائلة:" بيجيلي عرسان كتير بس أنا مشغولة بشغلي، متجوزة الفن، وممكن أتقدم للراجل اللي عاجبني، ولا أعترض أن أتزوج شخص أصغر مني إن كان هناك حب بيننا".