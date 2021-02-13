فيديو.. بالمعدول: خلى التوك توك فى جملة مفيدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فيكتور، فى حلقة جديدة من برنامج "بالمعدول" الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت: "وإحنا بنحارب العشوائية فى البناء، والدولة المصرية تعيد التخطيط مرة أخرى، سواء على مستوى القاهرة الكبرى، أو المحافظات، فى البناء التخطيط والمرور وقانون المرور الجديد، لازم نحط التوك توك فى جملة مفيدة، ومشاكله ومخاطره وفوائده".

وأوضح: "بالتأكيد إحنا مش ضد أكل العيش بالحلال، ومش ضد أى مصدر دخل لأى مواطن، لكن اللى كلنا متفقين عليه، إن إحنا ضد العشوائية والبلطجة والفوضى وأى مظهر غير حضارى بشوارع مصر".

وتابع فيكتور: "طيب إيه هى مشاكل التوك توك، أول حاجة عندنا مشكلة ترخيص التوك توك المتداولة بين المرور والمحليات".

وبين: "أول مشكلة عندنا فى مشاكل التوك توك، اللى بيسوقوا، بنلاقى ناس كتير جدا أطفال يمكن 10 أو 11 سنة بيسوقوا، وفى بعض المناطق ولاد وبنات، وطبعا بدون رخصة للقيادة، وسط العربيات، تانى حاجة الاستخدام غير المقنن فى حاجات غير قانونية، إضافة إلى أسلوب التعامل والبلطجة فى التعامل من بعض سائقى التوك توك، والاستخدام السيئ من الآخرين له".

وواصل شنودة فيكتور حديثه قائلا: "نيجى بقى للتوك توك كمركبة، هل هو يبقى تابع للمحليات ولا تابع للمرور، دى الإشكالية حتى الآن، ولم تحسم بشكل قاطع، ومازلنا بنشوف حاجات كتير جدا من التوك توك فى شوارع مصر غير مرخصة ولا تحمل أرقام، بكل ما يمكن أن يسببه من كوارث فى حوادث مرورية، وفى حوادث سرقة، واستخدامه لتوزيع المخدرات".

وأوضح: "الحل يتلخص فى حاجة بسيطة جدا، أولا رخصة للى بيسوق، بسن محدد، أبقى عارف اللى بيسوق ده سنه قد إيه ومؤهل لقيادة هذه المركبة ولا لأ، ترخيص التوك توك لازم يكون تابع لإدارة المرور بإدارة خاصة به، طالما مشى وسط الشوارع".

وأكد فيكتور: "بس خلوا بالكم لما بنتكلم عن الشوارع فيه شوارع محددة أو مناطق أو مدن أو عاصمة زى القاهرة مينفعش يبقى التوك توك يمشى فيها فى الشوارع العمومية، يعنى فيه عندى مراكز وقرى ومدن ينفع إن التوك توك يمشى فيها ومش هيعمل مشاكل وبرضه بالشروط سواء فى القيادة أو المركبة، كمان لازم يتحددله خطوط سير والتعامل بقوة قانونية تصل لغرامات وحبس علشان أعرف أحد من المشكلة دى".