بدء فعاليات دورة تدريب الأئمة والواعظات بجامعة جنوب الوادى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف بقنا محمد الطراوى، ووكيل مديرية الأوقاف بقنا، الدكتور ماهر جبر، ورئيس المساجد بالمديرية الدكتور أحمد عبدالحافظ، ورئيس الإرشاد والثقافة بأوقاف قنا الدكتور عبدالله حارث، وذلك تحت رعاية رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، وإشراف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أحمد كمال نصارى.

وتهدف الدورة الى تنمية مهارات اللغة العربية وآدابها للائمة على مستوى المحافظة، فى خمس عشرة إدارة وعددهم خمسون دارسا من أئمة الأوقاف بقنا، وتتناول الدورة على مدار 4 أيام 16 ساعة تدريبة فى النحو والصرف والبلاغة والأساليب الأدبية.