متحدث الوزراء: 28 فبراير بداية الامتحانات وإلغاء الدراسة مستبعد تماما

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إلغاء الامتحانات أو تأجيل العام الدراسى مستبعد تماما، مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم سيقدم غدا طمأنة لطلاب المدارس بشأن عودة الدراسة، وتحديد الأيام التى سيذهب فيها الطلاب للمدارس وستكون قليلة.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتى، عبر فضائية صدى البلد، أوضح سعد أن الدكتور طارق شوقى، سيعلن غدا الأحد أن 28 فبراير هو أول موعد للامتحانات، مبينا أنه سيتم إعلان تفاصيل مهمة بشأن الفصل الدراسى الثانى والامتحانات.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عرضت اليوم، خلال اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ارتفاع أعداد إصابات كورونا بين الطلاب، خلال الفترة الماضية من إجازة منتصف العام الدراسى الأول.

وأضاف سعد أنه تم رصد زيادة فى أعداد إصابات كورونا بين طلاب المدارس والجامعات، خلال فترة الإجازة، بالمقارنة بالفترة التى انتظم فيها حضور الطلاب بالمدارس والجامعات.

وشدد على أن وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالى عرضا مقترحاتهما للكيفية التى سيتم بها إجراء الامتحانات، واستكمال العام الدراسى الثانى وفقًا لعرض وزيرة الصحة.

وبين المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعليم عن بعد هو وسيلة مساعدة وليست أساسية فى التعليم، مضيفا: "لن يتم تقييم الطلاب بالأبحاث وسيكون هناك آلية يعتد بها.. هيبقى فى امتحانات حقيقية، والأونلاين وارد فى بعض المراحل".