وزير التربية والتعليم يعلن غدا تفاصيل استئناف الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "غدا الأحد الموافق 14 فبراير بث مباشر للمؤتمر الصحفى للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الساعة الخامسة عصرا، لإعلان تفاصيل الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020 -2021". وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى.

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