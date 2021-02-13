التعليم العالى: استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات 27 فبراير

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى، وذلك بعد مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع.





يأتى ذلك فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماعها مساء السبت، برئاسة يد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين. كما أعلنت الوزارة استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد، على أن تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.

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